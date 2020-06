Vivendi : En hausse, un broker commente l'IPO de Warner Music

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi avance ce jeudi de +3,3%, porté par l'analyste Oddo BHF qui, s'il confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, estime que l'introduction en Bourse de Warner Music Group constitue 'une bonne nouvelle'.



'Nous identifions plusieurs impacts à la fois positifs et négatifs pour le titre : cette opération WMG est d'abord une bonne nouvelle en termes de valorisation car elle crée un marqueur fort pour l'IPO d'UMG (et confirme la valorisation obtenue lors de l'opération Tencent) ; elle n'accorde pas plus de moyens à WMG puisqu'il s'agit d'une cession de titres (et non une augmentation de capital). Le principal concurrent d'UMG ne devrait donc pas être plus compétitif ; toutefois, les investisseurs disposent dorénavant d'une alternative d'investissement à Vivendi dans le domaine de la musique', analyse le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 23,50 euros.



