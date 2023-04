Vivendi : Dividende et nominations approuvés en AG

(CercleFinance.com) - Vivendi indique que son assemblée générale mixte annuelle a approuvé l'ensemble des résolutions présentées, dont la distribution d'un dividende ordinaire de 0,25 euro par action au titre de 2022, avec une mise en paiement prévue le 27 avril.



L'assemblée a aussi nommé Sébastien Bolloré en qualité de membre du conseil de surveillance pour quatre ans, et renouvelé, pour la même durée, le mandat de membre du conseil de surveillance de Cyrille Bolloré.



Pour rappel, Vivendi a fait part ce matin d'une croissance de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (+2% en organique) à 2,29 milliards d'euros, et de la signature d'une promesse en vue d'une cession d'Editis à une filiale de la holding de Daniel Kretinsky.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok