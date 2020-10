(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir franchi les seuils de 25 % du capital et de 20 % des droits de vote de Lagardère SCA.



Le Groupe détient, au 30 septembre 2020, 26,7 % du capital et 20,2 % des droits de vote de cette société.



