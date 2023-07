Vivendi : Canal+ prend 12% du groupe nordique Viaplay

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canal+ a pris une participation de 12% dans Viaplay, un spécialiste de la télévision payante dans les pays nordiques, a annoncé jeudi soir la filiale de Vivendi.



L'annonce faisait bondir de plus de 30% le cours de l'action Viaplay cotée à la Bourse de Stockholm dans les premiers échanges vendredi matin.



Cette transaction survient alors que Viaplay a connu jusqu'ici une année boursière difficile, le groupe de médias ayant revu à la baisse ses objectifs annuels avant de les retirer purement et simplement au début du mois face à des revenus sous pression et des coûts fixes en forte hausse.



La plateforme de divertissement - qui a dû nommer un nouveau directeur général et se résigner à lancer un nouveau plan stratégique devant notamment passer par de réductions d'effectif - avait encore chuté de plus de 40% hier suite à la parution de résultats trimestriels décevants.



Depuis le début de l'année, son cours de Bourse a dégringolé de 82%.



A Paris, le titre Vivendi réagissait lui aussi favorablement à cette annonce, affichant un gain de 1,6% en début de séance.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



