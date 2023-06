Vivendi : Canal+ investit dans la plateforme Viu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Canal+, filiale de Vivendi, fait part de la signature d'un partenariat stratégique avec PCCW Limited, afin d'accélérer le développement de Viu, plateforme de streaming leader présente en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.



Canal+ deviendra un actionnaire minoritaire important dans Viu grâce à un investissement échelonné de 300 millions de dollars, dont un montant initial de 200 millions pour une participation de 26,1%. Il disposera d'une option pour augmenter sa participation à 51%.



'Cet investissement stratégique est motivé par la position de leader qu'occupe Viu sur les marchés du streaming vidéo en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, ainsi que par le fort potentiel de croissance de Viu sur ces géographies', explique le groupe de médias.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.