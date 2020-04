Vivendi : Canal+ accompagne le lancement de Disney+ en France

(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi rappelle ce mardi que Canal+ est, depuis ce matin, le distributeur exclusif du nouveau service de streaming Disney+ en France.



'Cet accord s'intègre parfaitement dans l'objectif de Canal+ de devenir la marque de référence pour accéder dans un même abonnement aux meilleurs contenus et services au monde', commente Vivendi.



Canal+ aura, notamment et dans le cadre de cet accord, la première fenêtre de diffusion pour les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Blue Sky et Fox Searchlight.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok