Vivendi : BofA reste acheteur, objectif rehaussé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA renouvelle sa recommandation d'achat sur Vivendi, avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 euros, suite à la publication de résultats de deuxième trimestre ressortis bien au-dessus de ses prévisions.



Le bureau d'études - qui dit revoir à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe de communication et de médias - retient tout particulièrement la solide performance d'Universal Music Groupe, sa branche musicale.



Dans sa note de recherche, BofA explique qu'il valorise désormais UMG à quelque 50 milliards d'euros, contre 48 milliards d'euros jusqu'à présent.



L'analyste souligne toutefois que les autres divisions du groupe (Canal+, Havas, Editis) ont également fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé d'un point de vue opérationnel.



Une performance qui lui fait dire que la décote que le titre Vivendi affiche aujourd'hui par rapport à sa valeur nette comptable est excessive, surtout en perspective des rachats d'actions qui pourraient faire suite à la scission effective d'avec UMG.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.