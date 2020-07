Vivendi : Bien orienté avec des propos de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi prend 2% au lendemain des résultats semestriels du groupe de divertissement et de communication, que Credit Suisse salue en réaffirmant son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 26,2 à 27,5 euros.



'Nos estimations financières précédentes pour l'année 2020 paraissent exagérément prudentes après le premier semestre, en particulier pour UMG et Canal+', estime le broker qui relève donc ses estimations d'EBITA de 14% pour 2020 et de 11% pour 2021.



Il note aussi que la direction de Vivendi envisage une introduction en bourse plus tôt pour UMG (actuellement prévue pour 2023 'au plus tard'), au vu du succès de celle de Warner Music et étant donné l'état vigoureux du marché de la musique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok