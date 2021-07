Vivendi : Bénéfice de 488 ME au 1er semestre 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 8 221 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 7 576 millions d'euros à la même période de 2020. ' Cette augmentation de 8,5% résulte principalement des progressions d'Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+, d'Havas Group et d'Editis ' indique le groupe.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 11,9 % par rapport au premier semestre 2020.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 1 066 millions d'euros, en hausse de 45,0 % par rapport au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 973 millions d'euros, en augmentation de 47,3%.



Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 488 millions d'euros (0,45 euro par action de base), contre 757 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat net ajusté de 724 millions d'euros est en progression de 24,1 %.



