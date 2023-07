Vivendi : Bénéfice de 324 ME au 1er semestre 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4 698 millions d'euros au premier semestre 2023, en croissance de 3,7 % (+3,2 % à taux de change et périmètre constants). Cette hausse est liée principalement à la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+86 millions d'euros) et d'Havas (+61 millions d'euros) ainsi que de la performance de Gameloft (+19 millions d'euros).



Après une hausse de 3,3 % au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023 augmente de 4,2 % (4,3 % à taux de change et périmètre constants) par rapport au deuxième trimestre 2022, à 2 408 millions d'euros.



L'EBITA s'établit à 444 millions d'euros, en hausse de 7,7 % (+8,3 % à taux de change et périmètre constants).



Le résultat net ajusté est un bénéfice de 324 millions d'euros (0,32 euro par action de base), contre 58 millions d'euros au premier semestre 2022 (0,06 euro par action de base), en augmentation de 266 millions d'euros.



Le résultat net, part du groupe ressort à 174 millions d'euros (0,17 euro par action de base), contre un bénéfice de 491 millions d'euros au premier semestre 2022 (0,47 euro par action de base).



' Au premier semestre 2022, il intégrait un impact positif lié à l'opération d'apport de la participation de Banijay Group Holding à FL Entertainment (+526 millions d'euros) ' rappelle le groupe.



