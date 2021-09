Vivendi : Bank of America salue l'opération Lagardère

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur Vivendi, assortie d'un objectif de cours de 39 euros, jugeant que le projet d'acquisition de Lagardère constituait une 'opération intelligente' (smart move).



'De récentes conversations avec les investisseurs nous font penser qu'ils sont déçus que Vivendi ait opté pour une acquisition (Lagardère) aux dépends de rachats d'actions', explique l'analyste dans une note.



'Pourtant, nos calculs montrent qu'il pourrait s'agit d'une très belle transaction, ce qui nous amènerait à considérer toute faiblesse des cours comme une opportunité d'achat avant la scission d'avec UMG', ajoute-t-il.



BofA souligne que l'investissement dans Lagardère se fait sur la base de multiples de valorisation 'faibles', alors que l'opération promet des complémentarités intéressante, notamment dans le domaine de l'édition, un marché à la croissance modérée mais régulière, qui pourrait être facilement monétisé au vu du développement spectaculaire des contenus audiovisuels.



Compte tenu de la génération de trésorerie affiché par Vivendi, l'intermédiaire ne voit pas pour quelle raison l'opération empêcherait le groupe de médias et de divertissement de lancer des rachats d'actions.



