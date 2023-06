Vivendi : Bank of America relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vivendi, avec un objectif de cours relevé à 12 euros, estimant que le titre du groupe de médias et de divertissement recèle 'une valeur plus profonde que jamais'.



Le broker explique mettre à jour son modèle de valorisation SOTP (somme des parties) pour intégrer la finalisation attendue de l'acquisition de Lagardère, une opération qui selon lui 'change (à nouveau) radicalement le forme de Vivendi'.



'Il s'agit d'une transaction meilleure que ce qui est perçu et nous pensons que le récent élargissement de la décote de l'ANR signifie qu'un rapprochement entre Bolloré et Vivendi a plus de sens que jamais', poursuit BoA.



