Vivendi : Attentes inchangées chez Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 34,5 euros.



UMG (73% Vivendi) a tenu hier son CMD dans la perspective de la distribution de 60% du capital par Vivendi et sa cotation le 23 septembre, rappelle l'analyste.



'Le groupe a détaillé largement ses différents métiers et a apporté de nombreux petits détails mais pas d'information nouvelle majeure', ajoute-t-il.Le groupe a notamment précisé sa politique de distribution aux actionnaires de 50% du résultat net.



Les attentes d'Oddo restent finalement inchangées à ce stade pour UMG et Vivendi: le broker table toujours sur une marge d'EBITDA de 23,5% en 2024, contre 20% en 2020, notamment grâce à la forte hausse du streaming.





