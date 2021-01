Vivendi : A finalisé la cession de 10% supplémentaires d'UMG

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent. Cette opération a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100 % du capital d'UMG. Le consortium mené par Tencent détient aujourd'hui 20 % d'UMG.



Après la réussite de cet important accord stratégique, une cotation en Bourse d'UMG est prévue au plus tard début 2022.



Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière et pour financer des acquisitions.



