Vivendi : Les actionnaires de Vivendi recevront leurs titres Universal Music la semaine prochaine

(BFM Bourse) - Les investisseurs recevront le 23 septembre une action Universal Music Group pour chaque action Vivendi détenue à la clôture précédente, sous réserve d'un éventuel ajustement à la marge de la parité en fonction du cours lors de la première cotation.

C'est un dividende en nature substantiel que recevront dans quelques jours les actionnaires de Vivendi, sous forme d'une action d'Universal Music Group pour chaque action du conglomérat de médias, selon la parité envisagée actuellement.

Le groupe a reçu l'aval de la Stichting Autoriteit Financiële Markten, le gendarme néerlandais des marchés, à la cotation directe d'Universal Music Group N.V. (UMG) sur Euronext Amsterdam, sur la base d'un cours de référence qui sera annoncé le 20 septembre. Vivendi tablant sur une capitalisation boursière "d'environ 33 milliards d'euros au premier jour de cotation", le prix unitaire du titre, qui recevra le code mnémonique "UMG" devrait approcher 18,20 euros. Techniquement, ce sont des promesses d'action (titres "as if and when delivered") qui seront négociées les premiers jours, jusqu'à la distribution effective.

Le 21 septembre, Vivendi arrêtera la parité définitive de distribution, se donnant la possibilité d'ajuster le ratio en cas de forte variation à l'issue de la première séance des promesses UMG. Il faudra être actionnaire de Vivendi à la clôture du 22 septembre pour recevoir, le lendemain, les actions UMG attribuées (représentant environ 60% du capital). En cas d'ajustement de la parité de distribution (si elle n'est pas de 1 pour 1 donc), une soulte en numéraire correspondant aux rompus sera versée.

Au terme de l'opération, Vivendi conservera 10,12% d'UMG, le consortium mené par Tencent 20%, le fonds Pershing de Bill Ackman 10%, tandis que la famille Bolloré obtiendra 18,01% et Société Générale 3,28%.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse