Visiativ : Renforce son équipe de management depuis janvier

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan 'Catalyst', qui vise à accroître la création de valeur du Groupe et à renforcer les synergies et la transversalité entre les activités, Visiativ poursuit le renforcement de son équipe de management.



Le 1er janvier, Visiativ a procédé au recrutement de Guillaume Carlier, en tant que Directeur des Opérations France de l'activité Conseil (ABGI France). Il travaille notamment à exécuter et garantir la contribution de l'activité Conseil au plan CATALYST.



Par ailleurs, Audrey Coutty, a rejoint Visiativ en mars 2021, en tant que Directrice Produits & Innovation, où elle a pour mission le développement de l'offre de transformation numérique.



Lionel Drouin, a rejoint Visiativ en février 2021 en tant que Directeur de la Stratégie Digitale. Il a comme mission de définir la stratégie digitale, d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'actions global digital de Visiativ.



Enfin, Thomas Pinvin, a été recruté en février 2021 en tant que Directeur des Systèmes d'Information. Sa mission ? Définir la stratégie du Système d'Information, d'accompagner l'urbanisation des applications métiers et améliorer l'expérience collaborateur par le choix d'outils collaboratifs innovants.



