Visiativ : Lance une campagne de recrutement pour 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe Visiativ fait savoir ce soir qu'il entend poursuivre en 2022 le renforcement de ses équipes et, dans ce cadre, annonce une campagne de recrutement 2022 portant sur plus de 160 collaborateurs.



En France, Visiativ accélère ainsi l'arrivée de nouveaux talents dans la distribution (profils de commerciaux, techniciens, consultants), dans l'édition (profils de développeurs) et dans le conseil (profils de vente, consultants financement/innovation).



Visiativ lancera dès mars 2022, sa nouvelle campagne d'alternance pour accompagner le développement de l'entreprise sur l'ensemble de ses métiers de la vente, du conseil, du service mais aussi sur les fonctions support

tels que Marketing, RH ou Finance.



À horizon 2023, dans la cadre de sa démarche RSE, Visiativ s'est donné pour objectif d'avoir au minimum 6% d'alternants parmi ses effectifs, indique la société.





