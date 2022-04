Visiativ : Invest Securities dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Visiativ de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ajusté de 29 à 30 euros, expliquant qu'il ne peut justifier les niveaux de cours actuel après la hausse de +26% depuis le début d'année et de +72% sur un an.



'Visiativ a un positionnement séduisant, un management performant et une porte d'entrée séduisante chez les PME-ETI avec les solutions DSY', reconnait l'analyste après la publication d'un 'excellent premier trimestre'.



Il pense néanmoins que sa valorisation 'doit refléter sa dépendance à DSY, sa migration vers le SaaS qui n'en est qu'à ses débuts et une clientèle de PME-ETI plus sensible que les grandes entreprises aux aléas économiques'.



