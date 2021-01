Visiativ : En négociation exclusive pour céder Valla

(CercleFinance.com) - Visiativ annonce être entré en négociation exclusive en vue de la cession d'une participation majoritaire du capital de Valla, filiale spécialisée dans la conception, le prototypage et la fabrication de pièces par impression 3D, à un partenaire industriel.



À l'issue de l'opération, il conserverait une participation minoritaire de 19% au capital de Valla (contre 100% détenu auparavant), qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de deux millions d'euros et un résultat d'exploitation de -0,9 million.



Visiativ avait comptabilisé la même année deux millions d'euros d'amortissements du goodwill correspondant à 100% de l'écart d'acquisition de Valla au bilan à fin 2019. La finalisation de la cession est attendue dans le courant du premier trimestre 2021.



