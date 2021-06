Virbac : Stifel dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Stifel ont ramené jeudi leur recommandation sur le titre Virbac de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 256 à 285 euros.



Dans une note envoyée à ses clients, la banque d'investissement explique s'attendre à ce que le groupe poursuive sa stratégie payante autour des trois leviers que sont la nutrition animale, les vaccins et la pharma vétérinaire.



Une stratégie qui devrait pousser les marges bénéficiaires comme les résultats à la hausse, d'après le broker.



Mais, avec un cours de Bourse qui évolue quasiment à des niveaux record, Stifel fait désormais preuve d'une certaine prudence.



'Sachant que le titre est proche de ses plus hauts historiques et au vu du potentiel d'appréciation limité jusqu'à notre nouvel objectif, nous estimons que les progrès opérationnels réalisés à court et moyen termes sont déjà intégrés dans les cours', souligne la firme d'investissement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.