Virbac : Le chiffre d'affaires annuel progresse de 5,7%

(CercleFinance.com) - Virbac annonce une croissance de 5,7% de son chiffre d'affaires annuel à taux de change et périmètre constants, à 934,2 ME.



Toutes les zones, à l'exception des Etats-Unis, sont en croissance à taux de change constants, précise l'entreprise.



Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie évolue globalement de 0,4% à taux constants, essentiellement tirée par la croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène qui compensent la baisse des gammes vaccins, antibiotiques et dentaire.



Pour 2021, Virbac table sur une croissance du CA à taux et perimètre constants comprise entre 3 et 5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel