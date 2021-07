Virbac : Hausse de 20% du chiffre d'affaires au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac a enregistré un chiffre d'affaires de 262,9 ME au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 20% à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période un an plus tôt.



'Notre croissance sur la période est principalement tirée par la performance de l'Europe et de la zone Asie-Pacifique, qui bénéficient d'un effet de base favorable sur le trimestre, et contribuent à environ 80% de la croissance du trimestre', détaille l'entreprise.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires de la société s'élève à 529,4 ME, avec une croissance de 21,3% à taux de change et périmètre constants.



Le spécialiste de la santé animale anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 10% et 14% pour l'exercice.



Tout en indiquant que la crise sanitaire n'a pas eu d'impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale, Virbac assure rester 'vigilant' et 'mobilisé'.





