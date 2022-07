Virbac : Virbac confirme ses objectifs pour 2022 mais l'inflation va peser sur ses coûts

(BFM Bourse) - Le laboratoire pharmaceutique français, exclusivement dédié à la santé animale vient de dévoiler une croissance dynamique au premier semestre, l'amenant à confirmer ses prévisions financières pour 2022. Virbac prévient toutefois que la hausse des prix va peser sur ses coûts. L'action accuse le coup et enregistre la plus forte baisse du SBF 120 mercredi.

La marche des affaires du laboratoire vétérinaire Virbac se porte bien. Le groupe maralpin confirme ses objectifs pour 2022 après avoir dépassé légèrement les attentes des analystes au second trimestre. Sur le trimestre écoulé, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 298,3 millions d’euros, en progression de +13,5% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à +16,2%. Les analystes tablaient en moyenne sur des facturations de 286 millions d'euros au deuxième trimestre. Le groupe a en outre bénéficié d’un effet de changes favorable grâce à l'appréciation de certaines devises notamment le dollar américain, la roupie indienne, et le réal brésilien.

Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Virbac est ainsi ressorti à 616,4 millions d'euros contre 529,4 millions d'euros, en hausse de 16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de 12%.

L'Europe marque le pas

Au niveau des zones où Virbac opère, la croissance du groupe a été principalement tirée par la gamme dentaire, dermatologie ainsi que par les produits lancés récemment par la société (Clomicalm, Itrafungol, la gamme petfood et animaux de production). L’Australie et l’Inde ont été les moteurs de la croissance de la zone Asie-Pacifique. Cette dynamique observée dans ces deux pays a permis de compenser largement le retrait de l'activité en Chine à fin juin, fortement pénalisée par les confinements du début de l’année.

En Amérique latine, les facturations ont progressé de +25,1% à taux réels (+14,6% à taux de change constants), grâce notamment à la contribution du Brésil et du Mexique. Enfin, aux États-Unis, l’activité progresse de +32,2% (+19,9% à taux de change constants). Elle bénéficie des ventes soutenues sur les nouveaux produits lancés en 2021 (Clomicalm et Itrafungol) et sur ceux lancés en début d’année 2022 (le petfood et Tulissin pour le segment des animaux de production), ainsi que des bonnes performances sur la gamme dentaire et dermatologie. En Europe, la croissance de Virbac marque le pas du fait du ralentissement du marché tel qu’anticipé par le groupe.

Objectifs 2022 confirmés

L’activité du premier semestre autorise Virbac à confirmer ses objectifs annuels, tels que révisés à la hausse en avril dernier dans le sillage d'un très bon début d'exercice. Le groupe vise toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 5% et 10%. La direction anticipait jusqu'en début d'année, une croissance organique des revenus comprise entre 5% et 8% pour 2022.

Virbac confirme également son objectif d'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" autour de 15% à taux de change constants, malgré les tensions inflationnistes (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021) . Le désendettement du groupe devrait se situer autour de 60 millions d’euros hors dividendes, à périmètre et taux de changes constants.

Le groupe prévient qu'il devra toutefois "faire face à des contraintes importantes au niveau de la production, de la logistique et de la fourniture de certains intermédiaires", ainsi que, plus récemment, à des répercussions importantes de l'inflation sur ses coûts.

Portzamparc a profité de cette publication pour faire le point sur le dossier. Après un excellent début d'année, le chiffre d'affaires au second trimestre "montre comme attendu des premiers signaux de normalisation du marché", note l'analyste qui abaisse son avis à renforcer avec un objectif de cours ajusté à 419,2 euros, compte tenu d'un potentiel "un peu plus limité" sur le dossier. L'action enregistre ainsi la plus forte baisse du SBF 120 perdant 7,5% à 348,5 euros vers 15h15.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse