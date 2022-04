Virbac : Les ventes du laboratoire de santé animale Virbac bien meilleures que prévu en 2022

(BFM Bourse) - De retour d'un week-end prolongé à la Bourse de Paris, Vibac s’offre la tête du SBF 120. Le titre du laboratoire vétérinaire est recherché, alors que le groupe vient de dévoiler une croissance plus élevée que prévu au 1er trimestre ainsi qu'un relèvement de ses objectifs de croissance pour l’année en cours.

L’entreprise niçoise prend sa revanche après avoir cédé plus de 10% en l’espace de deux jours, dans le sillage de son point annuel mi-mars. Le groupe était sous pression, alors que les opérateurs avaient peu apprécié la prudence de la société sur ses perspectives annuelles. Cette fois-ci, le ton adopté par Virbac est résolument différent.

Dans le sillage d’un bon début d’année, le laboratoire relève sa perspective de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants à une fourchette comprise entre 5% et 10%, "en dépit des incertitudes pour les mois à venir et d'une normalisation attendue du marché". La direction anticipait jusqu’à présent une croissance organique des revenus comprise entre 5% et 8% pour 2022.

Des distributeurs qui augmentent leurs stocks

Cet optimisme de la direction intervient après des ventes dynamiques au premier trimestre. Sur le trimestre écoulé, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 318 millions d’euros, en progression de +19,3% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à +16,2%, portée par une très bonne performance dans le segment des animaux de compagnie. Le groupe explique cette croissance, pour partie, par un effet de base favorable représentant 2 points de croissance du chiffre d'affaires lié aux nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021.

Virbac ajoute que sa croissance est également alimentée dans certains pays par des augmentations de stocks dans la distribution. Le groupe a en outre bénéficié d’un effet de changes favorable grâce à l'appréciation de certaines devises notamment le dollar américain, la roupie indienne, et le réal brésilien.

Le pari est donc réussi pour Virbac. Les ventes du 6ème groupe pharmaceutique vétérinaire mondial étaient étroitement surveillées après la contreperformance de son rival Vétoquinol. L’autre géant français de la santé animale avait perdu plus de 11% en Bourse jeudi dernier en réaction à des ventes moins dynamiques qu’attendu, notamment en Europe. Sur ce point, Oddo salue la performance réalisée par Virbac et relève en conséquence son opinion à "surperformer" sur le dossier en dépit d’un objectif de cours réduit à 400 euros contre 425 euros auparavant. L’analyste relève le "bon niveau de croissance", de Virbac "contrairement à ce que l'on pouvait déduire des chiffres de Vétoquinol sur l'Europe."

Fort dynamisme du segment "animaux de compagnie"

Dans le détail, la croissance du groupe au premier trimestre est principalement tirée par la performance des zones Asie-Pacifique, Europe et Amérique latine. En Asie-Pacifique, l'évolution à taux de changes réels est de +25,9% (+22,5% à taux de changes constants), l'Australie, et l'Inde tirent la croissance de la zone générant près de 80% de cette dernière, ce qui permet de compenser le retrait de la Chine touchée par le Covid-19 et un effet de base très exigeant en comparaison du premier trimestre 2021.

En Europe, le chiffre d'affaires progresse de +11,2% à taux réels (+10,4% à taux constants) Les principaux pays contributeurs à cette performance sont la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les activités Export et OTC de la zone, et l'Allemagne portés par le fort dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (notamment le petfood, les spécialités et les vaccins), qui compensent le retrait sur les gammes destinées aux animaux de production.

En Amérique latine hors Chili, Virbac a vu son activité bondir de 35,6% à taux réels (+27,2% à taux de change constants), grâce à la croissance à deux chiffres de toutes les filiales et notamment à la forte contribution du Brésil et du Mexique. Le Chili affiche, quant à lui, une croissance de +9,5% à taux réels (+6,0% à taux de change constants), porté par les ventes des gammes pour les animaux de compagnie et les saumons. Enfin, aux États-Unis, l'activité est en progression au premier trimestre de +26,2% (+17,5% à taux de change constants). Elle bénéficie des ventes soutenues sur les nouveaux produits lancés en 2021, et également sur les antiparasitaires externes.

Le segment animaux de compagnie évolue globalement de +22,3% à taux réels (+19,5% à taux constants), essentiellement tirée par la très bonne croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène, et la gamme des vaccins pour chiens et chats. Le segment des animaux de production affiche également une croissance de +16,9% à taux réels (+13,3% à taux de change constants), principalement porté par le secteur des ruminants (+17,1% à taux constants), et le secteur de l'aquaculture (+6,9% à taux constants) en comparaison à la même période de 2021.

Des objectifs revus à la hausse

Outre un relèvement de ses objectifs de croissance pour l’année en cours, Virbac anticipe un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).

Le désendettement du groupe devrait se situer autour de 60 millions d’euros hors dividendes, à périmètre et taux de changes constants. Le groupe est peu exposé au conflit russo-ukrainien. A l’occasion de son point annuel mi-mars, Virbac avait indiqué que ses ventes en Russie et Ukraine ne pesaient que pour 0,5% de son activité totale.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse