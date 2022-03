Virbac : Hausse de moitié du résultat net courant annuel

(CercleFinance.com) - Virbac publie un résultat net courant en progression de 53,3% à 117,8 millions d'euros au titre de 2021, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en croissance de 42,4% à 168,9 millions (+36,4% avant amortissement des actifs issus d'acquisitions).



Dans un marché particulièrement dynamique, le groupe de santé animale a observé un chiffre d'affaires annuel de 1,06 milliard d'euros, en progression de 13,9% à périmètre réel, et de 17,4% hors Sentinel. Hors impact défavorable de change, il s'est accru de 18,4% hors Sentinel.



Un dividende net de 1,25 euro par action sera proposé au titre de 2021. Virbac anticipe en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires entre 5% et 8% et une marge opérationnelle courante avant amortissement des actifs issus d'acquisitions autour de 15% à changes constants.



