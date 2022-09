Virbac : Les résultats des labos vétérinaires Virbac et Vetoquinol font tiquer la Bourse

(BFM Bourse) - La hausse des prix constitue un véritable défi pour les deux laboratoires vétérinaires. L'inflation s'est invitée dans les comptes semestriels de Virbac et Vétoquinol avec des conséquences diverses. Pour un analyste de la place, la marge de manœuvre sur les prix sera probablement réduite pour Virbac en 2023.

Les résultats semestriels des deux laboratoires vétérinaires Vetoquinol et Virbac ont reçu un accueil glacial ce vendredi, les deux titres accusant les plus fortes baisses du marché parisien. Vetoquinol lâche plus de 10% à 93,80 euros après avoir perdu jusqu'à 15% dans les premiers échanges tandis que Virbac redonne 7,8% à 300 euros vers 10h30.

Si Virbac a enregistré une nette progression de ses résultats semestriels et confirme la plupart de ses perspectives pour 2022, les investisseurs ont peu apprécié la réduction de l'objectif de désendettement pour l'année en cours en raison de l'inflation notamment. Pour Vetoquinol, la hausse des prix a perturbé la marche des affaires du laboratoire pharmaceutique mettant sous pression sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année.

Une rentabilité semestrielle dégradée

Le groupe Vetoquinol évolue sur un secteur porteur (la santé animale) mais il n’est pas pour autant immunisé contre les tensions géopolitiques et inflationnistes. Dès le mois d'avril et la publication de son point trimestriel, la société avait d'ores et déjà prévenu qu'elle était exposée aux risques d’inflation des coûts d’achat des matières premières, de l’énergie, engendrés par le conflit ukrainien.

Ces risques inflationnistes se sont immiscés dans les comptes semestriels du laboratoire pharmaceutique. Sur les six premiers mois de 2022, Vetoquinol a publié un résultat opérationnel courant (avant amortissement des actifs acquis) en baisse de 5,3%, à 51,5 millions d’euros pour un chiffre d'affaires déjà publié de 271 millions d'euros. La marge correspondante s'est dégradée de plus de 3 points à 19% contre 22,3% l'an passé. Du côté du résultat net part du groupe, les chiffres présentés par Vetoquinol sont également en baisse de près de 15% à 21,4 millions d'euros.

Augmentation des frais de marketing

Le laboratoire vétérinaire attribue ce dérapage des comptes à une dépréciation d'un montant de 9,3 millions d'euros dans "un contexte économique contracté et incertain" au Brésil. Les frais de personnel ont quant à eux progressé de 8%, tandis que les autres achats et charges externes ont augmenté de 11,3 millions d'euros. du fait principalement d’une augmentation des frais de marketing et de publicité liée aux lancements des nouveaux produits Essentiels, dont l'antiparasitaire pour chat Felprev.

Dans ce contexte, Vetoquinol n’avance pas de perspectives chiffrées pour 2022 face aux tensions inflationnistes. Le groupe a toutefois rappelé les grandes lignes de son plan moyen-terme Ambition 2026 qui consacrera une focalisation sur les marques à potentiel international.

"Dans les grandes lignes, selon le management, ce plan devrait permettre un doublement dans le top 20 de la taille moyenne par produit (soit 10 millions d'euros versus 5 millions d'euros dans le précédent plan), une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires supérieure au marché (+3 à +5%) et un 'couloir' de marge d'Ebitda autour de 20% (versus 15-16%)", rappelle TP Icap Midcap dans sa note consacrée aux résultats de Vetoquinol. Le bureau d'études maintient son avis à conserver sur le dossier mais a mis à jour son objectif de cours à 106 euros contre 114 euros après la publication des comptes semestriels de Vetoquinol.

Un contexte inflationniste qui pénalise le désendettement

Du côté de Virbac, ce n'est pas la teneur des comptes semestriels qui a contrarié les investisseurs. Le laboratoire pharmaceutique français, exclusivement dédié à la santé animale, a dévoilé en effet un bénéfice opérationnel qui a progressé de 13%, à 115,5 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'est inscrit en hausse de 7,7% à 77,5 millions d'euros sur le semestre.

Déjà publié fin juillet, le laboratoire vétérinaire avait annoncé un chiffre d'affaires de 616,4 millions d'euros au titre du premier semestre, en hausse de 16,4% en données publiées et de 12% à taux de change et périmètre constants.

Le groupe vise toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 5% et 10%. La direction anticipait jusqu'en début d'année une croissance organique des revenus comprise entre 5% et 8% pour 2022. Virbac confirme également son objectif d'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" autour de 15% à taux de change constants, malgré les tensions inflationnistes (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021) .

En revanche, le marché a sanctionné la révision à la baisse des objectifs de réduction de dette de Virbac. Le désendettement de la société est désormais attendu aux alentours des 30 millions d'euros hors dividendes, alors qu'elle prévoyait une réduction de la dette "autour des 60 millions d'euros" dans une précédente communication.

"L'augmentation de notre besoin en fonds de roulement liée à la croissance de notre activité, à l'inflation, ainsi qu'à des décisions de management (stock de sécurité par exemple) nous a conduit à ajuster à la baisse nos prévisions de désendettement pour l'année 2022", a expliqué Virbac. "Le contexte pénalisera le désendettement cette année et nous intégrons la poursuite de l’inflation en 2023", relèvent les analystes de TP Icap Midcap dans leur note du jour.

L'année 2023 comportera aux yeux des analystes de TP Icap Midcap "davantage d’incidence inflationniste sur une marge de manœuvre prix probablement réduite." "L’inflation salariale devrait être soutenue tant en Europe qu’aux Etats-Unis et la hausse sur les matières premières, l’énergie et le transport pourrait persister limitant peut-être ponctuellement la progression de la marge alors que la magnitude sur les prix pourrait devenir pénalisante sur les volumes", poursuit le bureau de recherche qui reste à conserver avec un objectif de cours de 343 euros sur Virbac.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse