Virbac : Le laboratoire de santé animale Virbac se rapproche de son record historique en Bourse

(BFM Bourse) - Sans actualité apparente, Virbac aborde ce début de semaine sur les chapeaux de roue. Le titre du laboratoire spécialisé dans la santé animale occupe la tête du SBF 120, toujours recherché après son excellent point trimestriel dévoilé en avril dernier. L’action est désormais à quelques encablures de ses plus hauts historiques inscrits le 27 avril dernier à 292,50 euros.

Virbac affiche une santé de fer. Le groupe avait convaincu les investisseurs lors de son premier point trimestriel de l’année 2021 en avril dernier. Le spécialiste de la santé animale, contrôlé par la famille du navigateur Jean-Pierre Dick, avait ainsi fait part d'une très forte croissance organique sur les trois premiers mois de l'année. Dans le sillage de cette solide publication trimestrielle, le laboratoire vétérinaire avait alors relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Pour rappel, Virbac avait fait état d'un bond de 22,5% de son chiffre d'affaires organique (+17,5% hors Sentinel, ancienne filiale spécialisée dans les antiparasitaires pour chiens cédée à Merck & Co pour 400 millions d'euros l'an dernier) à 266,5 millions d'euros, "et ce malgré un effet de base défavorable lié aux achats par anticipation constatés au premier trimestre 2020 avant les différents confinements", notait alors le groupe. Le laboratoire avait alors largement déjoué les anticipations des analystes qui tablaient pour leur part sur une progression de 1,5% des revenus du laboratoire vétérinaire en 2021.

L’activité de Virbac a été portée par "le dynamisme du marché de la santé animale (augmentation des visites chez le vétérinaire), à l’exception du Chili, et la très belle exécution de notre stratégie sur toutes les zones géographiques". La société tempérait toutefois son enthousiasme en précisant que sa performance réelle a été "fortement impactée par la dépréciation de certaines devises notamment le dollar américain, la roupie indienne, le réal brésilien et enfin le peso mexicain".

Des perspectives annuelles relevées pour 2021

A la faveur de cette excellente prestation trimestrielle, le laboratoire vétérinaire avait alors relevé ses anticipations annuelles. Il vise désormais une croissance de ses facturations à taux et périmètre constants comprise entre 6% et 10%, soit entre 3% et 7% à taux constants et périmètre réel, contre une fourchette précédente comprise entre 3% et 5%. Quant au résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires, il est attendu entre 12% et 14% à changes constants, contre 10 à 12% précédemment.

Sans actualité particulière ce mardi, le titre du laboratoire vétérinaire affiche une hausse de près de 6% à 282 euros (vers 16h00), ce qui porte à près de 20% sa progression depuis le début de l’année. Virbac pèse désormais près de 2,25 milliards d’euros en Bourse. L’action est désormais à quelques encablures de ses plus hauts historiques inscrits le 27 avril dernier à 292,50 euros.

Sabrina Sadgui

©2021 BFM Bourse