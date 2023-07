Vinpai : Le spécialiste des ingrédients naturels Vinpai annonce le succès de son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des ingrédients naturels annonce le succès de son introduction en Bourse et a levé 7 millions d'euros, soit le montant maximum envisagé pour cette opération. Vinpai fera ses premiers pas sur Euronext Growth, mercredi prochain.

La patience de Vinpai a été récompensée. Le spécialiste des ingrédients naturels pour l'agroalimentaire et la cosmétique a annoncé jeudi soir le succès de son introduction en Bourse.

Début juin 2022, la société basée à Saint-Dolay dans le Morbihan souhaitait déjà se lancer en Bourse. Elle n'y avait pas donné suite dans les semaines qui ont suivi et s'était alors ravisée devant les conditions de marché qui s'étaient bien dégradées.

La deuxième tentative était donc la bonne. Le groupe a levé au total 7 millions d'euros, soit le montant maximum envisagé pour cette opération. La société a exercé à la fois sa clause d'extension et son option de surallocation. Ce montant comprend 2,4 millions d'euros par voie de compensation de créances.

Dans ce cadre, 1,07 million d'actions nouvelles vont être émises. Dans le détail, la demande portait sur 908.596 titres du côté des investisseurs institutionnels au titre du placement global.

Un vif succès auprès des particuliers

La société se félicite notamment du "vif" succès de l’opération auprès des particuliers avec une demande de plus de 1 million d'euros. Du côté des petits porteurs, la demande a en effet représenté 160.105 titres, soit 1,05 million d'euros au titre de l'offre à prix ferme fixé dès l'annonce de l'opération à 6,55 euros.

A l'issue de l'opération, le capital de Vinpai est composé de 3.361.415 actions, ce qui représente une capitalisation boursière d'environ 22 millions d'euros. Le règlement-livraison des actions est prévu mardi 18 juillet pour un début des négociations le lendemain, soit le mercredi 19 juillet.

Plus de naturel dans l'assiette

Fondée en 2011, Vinpai - pour Verbeïa (déesse celte de la croissance) ingrédients Produit alimentaire intermédiaire (PAI) - est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise pour les professionnels de l'agroalimentaire, les bases pour des produits de la consommation courante, composées d'algues, de végétaux, de minéraux ou de plantes à fibres. La société compte tirer son épingle du jeu alors que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des aliments qu'ils ingèrent ou des produits cosmétiques qu'ils se mettent sur la peau.

Vinpai espère réaliser un chiffre d'affaires proche de 16 millions d’euros en 2025 et d'atteindre en parallèle une marge d’EBE (excédent brut d'exploitation) supérieure à 10% à cet échéance, "porté par des tendances de consommation fortes et pérennes et d’axes stratégiques clairs pour accélérer sa conquête commerciale."

Le spécialiste breton des ingrédients naturels rejoindra donc Osmosun, qui donne entière satisfaction pour sa première semaine en tant que société cotée. Le titre du spécialiste du dessalement d'eau de mer affiche des gains de 87% par rapport à un prix d'introduction fixé à 6,50 euros.

