Osmosun : Les premiers pas en Bourse sont prometteurs pour le spécialiste du dessalement d'eau Osmosun

(BFM Bourse) - Le titre Osmosun évolue en nette hausse pour ses débuts lundi sur Euronext Growth, le compartiment dédié aux petites et moyennes capitalisations.

Les débuts sont prometteurs pour Osmosun sur Euronext Growth. Le titre de la société spécialisée dans les solutions de dessalement alimentées par énergie solaire progresse actuellement 7,69% à 7 euros, soit au-dessus de son prix d'introduction fixé à 6,50 euros.

Le parcours boursier inaugural d'Osmosun témoigne de l'appétit des investisseurs pour la quatrième introduction en Bourse de l'année 2023. Mercredi soir, la société avait fait part du "vif" succès de cette opération auprès des investisseurs, qui a été sursouscrite 1,6 fois.

Accélérer le développement

Les fonds levés vont ainsi permettre à Osmosun "d’accélérer le développement et d’agir à plus grande échelle pour adresser la problématique mondiale de l’eau". L’OCDE estime en effet que près de 4 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d’eau d’ici 2050. Dans ce contexte de raréfaction et de risque de pénurie d’eau, le dessalement s’impose comme une solution privilégiée et abondante puisque près de 70% de la planète est recouverte d’eau salée.

Fondée en 2014, la société Osmosun propose de débarrasser l'eau de mer ou saumâtre du sel et autres impuretés par l'osmose inverse. Cette technologie utilisée par la plupart des usines de dessalement au monde consiste à filtrer l'eau par pression, en retenant les impuretés pour ne laisser passer que les molécules d'eau.

Le groupe Osmosun espère porter son chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros en 2025 et à 48 millions d'euros à horizon 2027. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 4,6 millions d'euros. L'entreprise ambitionne également d’améliorer sa rentabilité sur la période et d’élever sa marge d’Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse