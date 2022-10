Vicat : La flambée brutale des coûts de l'énergie plombe le cimentier Vicat

(BFM Bourse) - La hausse des coûts de l’énergie et la montée en puissance "très progressive" de son usine américaine vont peser sur la rentabilité de Vicat. Soumis à ces vents contraires, le cimentier est contraint d'abandonner son objectif d'une hausse de son excédent brut d’exploitation pour l'année en cours. Le marché sanctionne cette mise à jour des perspectives de Vicat.

Vicat prévient d'ores et déjà le marché que son activité 2022 ne sera pas aussi bonne que prévu. Le cimentier isérois s'attend à voir sa rentabilité baisser en 2022 par rapport à 2021, dans une communication sobrement intitulée "Mise à jour des perspectives pour l’exercice 2022". Vicat a préféré prendre les devants alors qu'il ne devait publier ses chiffres trimestriels que le 7 novembre prochain.

"La hausse très brutale des coûts de l’électricité en Europe", est la principale cause des déboires de Vicat. Le cimentier isérois pointe également une montée en puissance moins élevée que prévu du nouveau four de l’usine de Ragland en Alabama, dont la mise en service "très progressive" n'est intervenue que sur les derniers mois d'été.

"Dans ces circonstances la capacité de production et les livraisons dans cette zone ont été temporairement réduites, et ont engendré une hausse ponctuelle des coûts d’exploitation, qui a défavorablement affecté la rentabilité du groupe dans cette région au troisième trimestre 2022" explique Vicat dans sa communication du jour. Les opérations de dégoulottage de l’usine de Kalburgi Cement en Inde, qui ont permis de porter la capacité de ce four à plus de 10.000 tonnes de ciment par jour, "ont temporairement pesé sur la capacité de cette usine au cours du troisième trimestre" ajoute le cimentier.

Une hausse des prix de l’électricité

Vicat s'attend à une nouvelle flambée des prix de l’électricité pour la fin de l'année. Au troisième trimestre, la progression des prix de l'énergie a été "plus rapide que la hausse des prix de vente", ce qui a eu un impact très défavorable sur la rentabilité des activités du groupe Vicat en France et en Suisse. En réponse à ce "nouvel environnement", Vicat a annoncé de nouvelles hausses de prix "significatives", supérieures à 20 euros en France dès le mois de novembre et de 30 francs suisses au 1er janvier en Suisse.

Dans ce contexte, Vicat anticipe un Ebitda (excédent brut d'exploitation) en baisse cette année par rapport à 2021, à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. La direction tablait sur une progression de cet indicateur jusqu'ici. "Afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement, le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s’accélèrera en 2024", ajoute le cimentier.

Peu après 11h00, Vicat signe la moins bonne performance du SRD et plonge de 9% de retour sur les 21 euros. En accusant sa plus forte baisse depuis le 12 mars 2020, le titre du cimentier retombe ainsi sur un niveau plus exploré depuis.... mars 2004.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse