Vetoquinol : Après Virbac, le pro de la santé animale Vetoquinol voit aussi ses revenus flamber

(BFM Bourse) - Figurant parmi les 10 premiers acteurs mondiaux de la santé animale, la société familiale Vetoquinol enregistre un nouveau record en Bourse à l'annonce d'une vive progression des revenus trimestriels.

Le marché de la santé ne connaît pas la crise (économique), et celui de la santé animale pas davantage que la santé humaine. En témoignent les annonces successives cette semaine de Virbac puis de Vetoquinol, les deux représentants tricolores cotés du segment vétérinaire. Après le bond de 6,82% de Virbac jeudi, c'est au tour de l'action Vetoquinol de s'apprécier vivement ce vendredi, soit vers 10h30 un gain de 3,91% à 85 euros, un nouveau pic historique depuis l'introduction en 2006.

Cadette des deux entreprises par sa capitalisation (1 milliard d'euros désormais, derrière Virbac qui pèse 1,8 milliard), Vetoquinol a fait état d'une progression de 14,3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à 114,5 millions d'euros, une expansion de l'activité à faire rêver à peu près n'importe quel autre secteur en ces temps difficiles.

Tous les marchés où Vetoquinol est présent ont affiché une dynamique soutenue avec des croissances organiques de +4% pour l'Europe, +16% pour les Amériques et +29% pou l’Asie Pacifique et le reste du monde. Les taux de change ont eu un impact négatif de -4,6%, du fait de la dépréciation du dollar et du réal brésilien principalement.

Forte croissance pour les animaux de compagnie

Sur les neuf premiers mois de 2020, le niveau d’activité du laboratoire majoritairement détenu par la famille Frechin s’établit à 310,6 millions d'euros, en hausse de 9,4% à données publiées (+11,5% à changes constants). Les ventes de produits stratégiques, dit Essentiels chez Vetoquinol, considérés comme les principaux moteurs de croissance, représentent un peu plus de la moitié de l'ensemble désormais avec des ventes en croissance de 16,2%.

Par spécialité, les ventes de produits destinés aux animaux de production représentent 126,2 millions sur ces neuf mois (+9,2% de croissance organique en un an) et celles des produits destinés aux animaux de compagnie 184,5 millions (+13,2%).

"Malgré les effets négatifs de la crise sanitaire exceptionnelle et inédite de la Covid-19, nous avons réussi à poursuivre le déploiement de notre plan stratégique, soutenu par la dynamique de notre portefeuille de produits Essentiels, les croissances externes, nos initiatives d’économie et l’engagement continu de tous les collaborateurs de notre laboratoire. Avec l’acquisition des produits Profender et Drontal, nous avons franchi une étape importante dans l’exécution de notre stratégie et le début de leur intégration dans notre portefeuille d’Essentiels se passe conformément à nos prévisions. Nous travaillons tous ensemble à la réalisation de nos perspectives de croissance pour l’année 2020 et au-delà", a déclaré le directeur général Matthieu Frechin (petit-fils du fondateur, Joseph).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse