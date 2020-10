Verizon communications : Une solution 5G dédiée aux stades avec Cisco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verizon Business et Cisco ont annoncé ce mercredi qu'ils travaillaient ensemble pour proposer des solutions combinant le réseau 5G de Verizon et la 5G Edge.



S'appuyant sur la bande 5G de Verizon ainsi que sur une architecture informatique qui présente une puissance de traitement décentralisée (ou mobile edge computing, MEC), la solution conjointe proposera des expériences en temps quasi-réel.



Ainsi, alors que les stades accueillent progressivement du public, Verizon et Cisco ont l'intention de leur apporter une infrastructure numérique qui aidera à résoudre les défis urgents : tirer parti des analyses pour estimer les temps d'attente associés aux files d'attente à l'enregistrement, aux toilettes et aux différents stands, mettre en place une interface qui permette de diriger les clients vers des emplacements alternatifs avec des trajets plus courts ou encore de rappeler les normes de distanciation sociale.





