Verizon communications : Une association technologique avec Deloitte

(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce s'associer à Deloitte afin de développer des solutions 5G et d'informatique de périphérie mobile (MEC) pouvant transformer la fabrication et la vente au détail, et finalement s'étendre à d'autres secteurs.



Les entreprises co-développent notamment une solution d'usine intelligente au centre de technologie client de Verizon à Richardson, au Texas, qui permettra d'identifier et prédire les défauts de qualité sur la chaîne de montage et alerter automatiquement l'ingénierie et la direction de l'usine, presque en temps réel.



'Nous prévoyons de fournir des solutions de pointe qui combleront le fossé entre les opérations commerciales numériques et les environnements de fabrication hérités et débloqueront la valeur de l'entreprise numérique de bout en bout ', a déclaré Tami Erwin, directeur général de Verizon Business.



