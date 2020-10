Verizon communications : Un programme pour les étudiants de Caroline du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verizon annonce que 50 000 étudiants de Caroline du Nord ont désormais accès au Verizon Distance Learning Program qui fournit des connexions Internet et des solutions fiables et abordables à plus de 38 millions d'étudiants dans 40 États et dans le district de Columbia.



Les étudiants de Caroline du Nord pourront bénéficier de services à prix réduit pour l'accès Internet 4G LTE illimité Verizon, la gestion des appareils mobiles (MDM) et d'autres solutions requises pour les étudiants.



'Tout au long de la pandémie de Covid-19, la mission du programme d'enseignement à distance de Verizon a été de fournir aux étudiants le moyen le plus rapide et le plus simple d'avoir accès à une connexion Internet fiable et abordable - en particulier pour les familles qui n'en ont pas actuellement', a indiqué Andrés Irlando, vice-président chez Verizon Connect.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.