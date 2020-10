Verizon communications : Offre de réseau 5G privé lancée à l'international

(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce le lancement de sa plate-forme internationale 5G privée pour les entreprises situées en Europe et dans la région Asie-Pacifique, marquant la poursuite de l'investissement de Verizon dans la 5G et la stratégie de réseau en tant que service.



Livrée en partenariat avec Nokia, cette offre permettra aux entreprises de déployer une solution commerciale de réseau 5G privé dédié dans leurs locaux et donc de fournir aux organisations des capacités critiques et en temps réel.



Un réseau 5G privé est un réseau autonome dont les composants résident tous dans une seule installation composée de micro-tours et de petites cellules et se connecte au réseau local (LAN) d'une organisation et aux applications d'entreprise.



