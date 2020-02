Verizon communications : Nominations dans les régions EMEA et APAC

(CercleFinance.com) - Verizon annonce que Stefica Divkovic a été nommée vice-présidente commerciale pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Elle assumera ainsi la responsabilité de l'entité Global Enterprise de l'opérateur télécoms américain dans la région.



Stefica Divkovic dirigeait précédemment la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) pour Verizon Global Enterprise. D'ici l'annonce de son successeur, Pantelis Astenburg a été nommé directeur général provisoire de la région DACH.



Par ailleurs, Rob Le Busque a été nommé directeur général de la région APAC (Asie-Pacifique) de Verizon. Il était auparavant directeur général régional de Verizon Global Enterprise pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde.



