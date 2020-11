Verizon communications : La FTC donne son accord au rachat de Tracfone

(CercleFinance.com) - La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) a annoncé mercredi avoir approuvé l'acquisition de TracFone Wireless, une filiale d'America Movil, par le géant des télécommunications Verizon.



Cette opération de 6,25 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros), annoncée initialement en septembre, a été validée sans l'exigence de la moindre condition, peut-on lire dans le communiqué de la FTC.



Verizon avait annoncé au mois de septembre dernier la conclusion d'un accord avec America Movil pour le rachat de cet opérateur mobile prépayé et économique, dans le cadre d'une transaction réalisée pour moitié en numéraire, pour moitié en actions.



Le groupe avait alors déclaré s'attendre à boucler l'acquisition dans le courant du second semestre 2021.



