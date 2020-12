Verizon communications : Dénonce les hausses de tarif de Hearst Television

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Verizon annonce avoir commencé à informer certains clients de Fios - une offre triple-play opérant sur un réseau de fibre optique - qu'elle pourrait bientôt être obligée de cesser d'offrir des chaînes appartenant à Hearst Television.



La raison? Des augmentations de tarif 'déraisonnablement élevées' pratiquées par Hearst Television et pouvant 'forcer les clients à payer plus pour accéder au même contenu', indique Verizon.



Le géant américain des télécoms estime que les 'demandes croissantes' de Hearst Television 'montrent que le modèle de retransmission est fondamentalement cassé' et indique vouloir 'favoriser un système qui répond mieux aux besoins des consommateurs. '



Hearst possède et exploite plusieurs chaînes actuellement disponibles pour les clients de Fios, notamment WBAL-NBC à Baltimore, WGAL-NBC à Harrisburg, WTAE-ABC à Pittsburgh, WCVB - ABC et WMUR-ABC à Boston/Manchester.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.