Verizon communications : Contrat avec Bayer pour une infrastructure réseau

(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce avoir été choisi par Bayer pour construire une infrastructure de réseau global de nouvelle génération afin de soutenir ses activités à l'échelle internationale, contrat de cinq ans avec effet immédiat et disposant d'une prolongation de deux ans.



Il aura pour mission 'd'améliorer les capacités de réseau de Bayer pour permettre une gestion plus facile et plus rentable, et de déployer des technologies de réseau de nouvelle génération pour continuer à améliorer la résilience, la flexibilité et l'évolutivité'.



Verizon Business devra gérer des services de réseau sur plus de 700 sites dans 91 pays. Ces services comprennent la gestion d'un réseau IP privé mondial, la gestion d'un réseau logiciel étendu, ainsi que des services professionnels d'assistance et de gouvernance.



