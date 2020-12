Verizon communications : Annonce un partenariat 5G 'stratégique' avec SAP

(CercleFinance.com) - Le 'partenariat stratégique' entre Verizon et SAP va s'élargir, a annoncé aujourd'hui Verizon. Dans ce cadre, Verizon a d'ailleurs déployé sa 5G Ultra Wideband au sein des laboratoires SAP de Palo Alto, en Californie.



Les deux partenaires veulent en effet étudier la 5G et les calculs de périphérie pour voir si ces technologies peuvent transformer les chaînes d'approvisionnement numériques dans les usines, dans les centres de distribution et les entrepôts de distribution et dans les magasins de détail



Cet engagement fait partie de la stratégie plus large de Verizon Business visant à établir des partenariats avec les entreprises, les startups, les universités et le gouvernement / l'armée pour comprendre de quelle manière la 5G peut impacter et transformer presque tous les secteurs.







