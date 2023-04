Verallia : Moody's relève sa notation de crédit

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service annonce avoir relevé sa notation de Verallia en lui attribuant la notation d'émetteur à long terme 'Baa3' et en retirant la notation de famille d'entreprises (CFR) 'Ba1', avec des perspectives passées de positives à stables.



'Le relèvement de la note de Ba1 à Baa3 reflète les résultats 2022 plus solides que prévu de Verallia, qui ont encore renforcé ses indicateurs de crédit', explique Donatella Maso, l'analyste en charge du fabricant d'emballages en verre.



'Le passage à l'investment grade reflète également la politique financière prudente de la société et les antécédents de la direction en matière de performance opérationnelle et d'objectifs financiers', ajoute-t-elle.



