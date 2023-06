Verallia : Le titre pénalisé par le scepticisme de Berenberg

(CercleFinance.com) - L'action Verallia compte parmi les plus mauvaises performances de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, Berenberg ayant abaissé son conseil sur le spécialiste de l'emballage en verre de 'achat' à 'conserver' en se montrant plus pessimiste sur le marché et ses marges.



Vers 10h30, le titre recule de plus de 4% à comparer avec un gain de 0,5% pour le SBF 120 au même instant.



Dans sa note, Berenberg rappelle que depuis qu'il a relevé son conseil à l'achat sur le titre, en 2020, Verallia a généré un rendement total (en incluant le dividende) de 60%, à la faveur notamment d'une croissance organique 'impressionnante'.



Mais l'intermédiaire s'attend à ce que le marché se focalise davantage, dorénavant, sur le normalisation de ses marges bénéficiaires et le durcissement de l'environnement concurrentiel.



S'il dit continuer à apprécier l'entreprise et sa valorisation boursière 'séduisante', l'analyste juge par ailleurs le consensus à horizon 2024 trop ambitieux.



Son objectif de cours se trouve ainsi ramené de 45 à 42 euros.



