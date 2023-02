Verallia : Hausse de 42,7% du résultat net en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verallia publie un chiffre d'affaires de 3352 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse organique de 26,5% par rapport à l'exercice précédent.



L'activité est en hausse organique dans toutes les zones géographiques avec +21,9% en Europe du Sud et de l'Ouest, +22,7% dans l'Europe du Nord et de l'Est et enfin +60,5% pour l'Amérique latine.



L'EBITDA ajusté a progressé de +27,6 % en 2022 (et +31,7 % à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 866 ME.



Finalement, le résultat net ressort à 356 ME en hausse de 42,7%, laissant apparaître un résultat par action de 2,92 euros.



'' Je suis très satisfait des résultats de l'année 2022 illustrant la pertinence de la stratégie du Groupe et l'agilité dont ses équipes ont su faire preuve dans un environnement particulièrement volatile', a réagi Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.



Pour 2023, Verallia entend poursuivre sa stratégie de croissance profitable basée sur une croissance organique régulière, un spread d'inflation positif et une réduction annuelle des coûts de production cash (PAP) de 2%.



Verallia se donne ainsi l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ un milliard d'euros.





