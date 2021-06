Vente unique.com : Le bond de la vente en ligne de meubles en France et en Europe profite à Vente-unique

(BFM Bourse) - Le spécialise de la vente en ligne de mobilier Vente-unique.com vient d’annoncer une performance commerciale "sans précédent" à l’issue de son premier semestre de l'exercice 2020-2021 (clôturé au 31 mars 2021). Pour ses 15 années d’’existence, la société prévoit de dépasser cette année les 150 millions d’euros de chiffre d'affaires, et ce avec un an d’avance sur les objectifs du groupe.

Créée en 2006 et cotée sur Euronext Growth depuis 2018, Vente-unique.com continue d’apporter de vives satisfactions aux investisseurs. A l’image de l’ensemble des acteurs du e-commerce, le spécialiste de la vente en ligne de mobilier a profité de la situation sanitaire avec entre autres les fermetures des magasins physiques. Après un début d’année (de son exercice décalé 2020-2021, qui va du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021) marqué par une forte croissance de 68% au premier trimestre sur un an (du 1er octobre au 31 décembre dernier donc), le spécialiste de la vente en ligne de mobilier, de décoration et d’équipement de la maison, a enregistré une nouvelle accélération de ses revenus au second trimestre (+75% sur un an du 1er janvier au 31 mars 2021). Ainsi, le groupe affiche un chiffre d'affaires semestriel de 88,4 millions d’euros, en hausse de 72% par rapport au premier semestre 2019-2020.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans le détail, l'Europe du Nord et de l'Est enregistrent la meilleure performance du groupe avec un chiffre d’affaires en hausse de 95% à 28,7 millions d’euros. Les ventes en Europe du Sud ont quant à elles bondi de 67% pour s’installer à 12,6 millions d’euros. La France n’est pas en reste avec une progression de 61% du chiffre d’affaires à 47,2 millions d’euros. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,9 million de clients depuis son lancement.

Des marges qui décollent

Un peu plus bas dans les comptes, la filiale de Cafom cotée depuis mars 2018 affiche pour le second semestre consécutif, une marge d'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) ajusté supérieure à 10% du chiffre d'affaires. A fin mars 2021, l'Ebitda ajusté a atteint ainsi 12,6 millions d’euros, soit une multiplication par près de 5 en un an et un taux de marge d'Ebitda ajusté de 14,3% (+9,2 points par rapport au 1er semestre 2019-2020).

Le groupe affiche ainsi un résultat opérationnel courant multiplié par 6 pour atteindre 11,6 millions d’euros. Le bénéfice net semestriel suit cette tendance et s'élève à 8,1 millions d’euros soit une multiplication par 8 par rapport au 1er semestre 2019-2020. Vente-unique.com explique ces excellents résultats par sa capacité "à adapter sa politique tarifaire aux évolutions conjoncturelles (répercussion des hausses de coûts d'approvisionnement par exemple) et de l'optimisation de la logistique qui réduit sensiblement les coûts de livraison."

Un temps d’avance

Fort de ces très bons résultats, Vente-unique.com affiche comme ambition "de maintenir un haut niveau de satisfaction client et une solide croissance rentable". Pour arriver à bon port, l'entreprise entend poursuivre ses investissements pour "garder une longueur d’avance" sur ses concurrents. Vente-unique.com dit avoir « engagé une refonte de sa marque pour renforcer la promesse client et de sa plateforme informatique propriétaire" pour offrir à ses clients "une expérience utilisateur optimisée."

Vente-unique.com confirme maintenir sa dynamique de croissance et vise un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros à l’issue de l'exercice en cours. Cet objectif sera atteint avec un an d'avance par rapport à la cible fixée en 2018 lors de l'introduction en Bourse de Vente-unique.com. La filiale de Cafom aura ainsi doublé de taille en seulement 4 ans. Pour rappel, Vente-unique.com a réalisé en 2020, un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros en hausse de 24% par rapport à 2019. De son côté, la marge d'Ebitda ajusté est attendue au-dessus de 10% au second semestre et sur l'ensemble de l'exercice (8,4% sur l'exercice 2019-2020).

Sans surprise, la publication semestrielle de Vente-unique.com a reçu un bon accueil en Bourse. Le titre du spécialiste de la vente de meubles en ligne gagne de 3,36% à 18,45 euros (A 11h00), ce qui porte à 50% sa hausse depuis le début de l’année. Mieux encore, Vente-unique.com a vu son cours multiplié par plus de 6 depuis ses plus bas à 2,90 euros inscrits en avril 2020.

Sabrina Sadgui

©2021 BFM Bourse