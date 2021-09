Valneva : Recrutement finalisé pour l'essai VLA2001-304

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir finalisé le recrutement de personnes âgées pour la première cohorte de son essai de phase 3, VLA2001-304, pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001.



Ainsi, 300 volontaires âgés de 56 ans et plus ont été recrutés en Nouvelle Zélande dans cet essai avec pour objectif de générer des données de sécurité et d'immunogénicité supplémentaires pour cette tranche d'âge.



La société de vaccins précise que les résultats initiaux pour cette cohorte devraient être disponibles début 2022, et que ces données pourraient être fournies à l'appui de nouvelles soumissions réglementaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel