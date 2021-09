Valneva : Plongeon après la décision de Londres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva plonge de 33% à Paris après la résiliation, par le gouvernement britannique, de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, Londres prétendant que le groupe a manqué à ses obligations, ce que ce dernier 'conteste vigoureusement'.



'C'est bien évidement un coup dur pour Valneva qui perdrait par la même occasion son plus gros client et son plus grand soutien sur ce programme', souligne Portzamparc, ajoutant que la société 'discute toujours avec d'autres clients potentiels mais sans succès pour l'instant'.



'Si cette décision du gouvernement britannique se confirmait l'impact serait très lourd pour Valneva au regard de l'importance de ce programme dans notre valorisation de la société (environ 60%)', poursuit le bureau d'études.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.