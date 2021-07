Valneva : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Valneva annonce la nomination de Peter Buhler comme directeur financier et membre du directoire. Son arrivée est prévue dans les six prochains mois, David Lawrence, Acting CFO, ayant accepté de continuer à aider la société de vaccins jusqu'à la fin 2021.



Peter Buhler est actuellement directeur financier de Quotient, société suisse de diagnostics médical cotée au Nasdaq, dont il a renforcé la trésorerie en levant près de 200 millions de dollars. Auparavant, il était directeur financier de Zaluvida et de Stallergenes Greer.



