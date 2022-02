Valneva : Financement de la part de Scottish Enterprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce qu'un financement pour la recherche et le développement de vaccins d'un montant maximal de 20 millions de livres sterling a été alloué à sa filiale Valneva Scotland Limited par Scottish Enterprise, l'agence de développement économique de l'Ecosse.



Ce montant sera composé de deux subventions (12,5 millions pour le vaccin anti-Covid-19 et le solde pour d'autres vaccins) qui bénéficieront au site de production de Livingston et devraient être reçues au cours des trois prochaines années, à compter de mars 2022.



Les accords de subvention signés avec Scottish Enterprise sont liés à la sauvegarde et à la création d'emplois sur le site de Livingston. Avant de recevoir les fonds, Valneva devra fournir un avis juridique et une garantie de la société-mère.



