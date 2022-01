Valneva : Données d'étude positives contre Omicron

(CercleFinance.com) - Valneva annonce des résultats d'une étude préliminaire menée en laboratoire démontrant que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, neutralisaient le variant Omicron.



Le sérum de 30 participants à l'essai de phase 1/2, VLA2001-201, a été utilisé dans un test à pseudo-virus visant à évaluer la neutralisation du virus historique du SARS-CoV-2 ainsi que celle des variants Delta et Omicron.



Les 30 échantillons ont présenté des anticorps neutralisants contre le virus historique et Delta, et 26 échantillons contre Omicron. La réduction moyenne de la neutralisation par rapport au virus historique était de 2,7 fois pour Delta et de 16,7 fois pour Omicron.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel