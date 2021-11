Valneva : L'UE signe une pré-commande de vaccins anti-Covid avec le laboratoire français Valneva

(BFM Bourse) - Le groupe nantais, seul concepteur européen d'un vaccin à virus entier inactivé contre la Covid-19, a annoncé un accord pour fournir jusqu'à 60 millions de doses à l'Europe, dont environ 27 millions dès 2022.

Après l'intrigante volte-face du Royaume-Uni, qui avait misé très tôt sur le vaccin en développement de Valneva pour se rétracter brutalement en septembre pour des motifs incertains, la Commission européenne vient de son côté approuver un accord en vue d'acquérir jusqu'à 60 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 de la biotech nantaise pendant une période de deux ans.

En réaction, le cours de l'entreprise (issue de la fusion en 2013 d'un labo français et d'un autrichien) s'envolait de 20,57% à 21,28 euros vers 12h30, effaçant entièrement la chute occasionnée en septembre par la résiliation inattendue du contrat passé par le Royaume-Uni.

Selon les termes de l'accord avec la Commission européenne, celle-ci se fera livrer environ 27 millions de doses l'an prochain et pourra augmenter son achat initial pour atteindre un total de 60 millions de doses à fournir avant la fin 2023. La livraison du vaccin est actuellement prévue pour avril 2022, sous réserve de son homologation par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'accord reste encore à entériner officiellement, après un examen final portant notamment sur les volumes requis par chacun des États membres de l'Union européenne.

Une solution vaccinale alternative

L'annonce de ce mercredi fait suite à la conclusion de discussions exploratoires avancées avec la Commission européenne, qui ont débuté en janvier 2021.

"Nous sommes reconnaissants envers la Commission européenne pour son soutien et impatients de contribuer à la lutte actuelle contre la pandémie de Covid-19. Nous continuons à recevoir des messages de personnes à travers le monde qui attendent un vaccin inactivé. Nous sommes profondément engagés dans la mise sur le marché d’une solution vaccinale alternative aussi rapidement que possible et nous continuons à travailler sans relâche pour y parvenir", a indiqué Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva.

Franck Grimaud, Chief Business Officer de Valneva, a tenu à "remercier les équipes respectives de la Commission Européenne et de Valneva, qui ont travaillé avec assiduité sur cet accord. Nous avons hâte de le conclure et de débuter la soumission progressive du dossier de VLA2001 auprès de l’EMA. Nos récentes données de Phase 3 (dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation, NDLR) nous ont permis de démontrer la valeur de VLA2001 et nous sommes convaincus que d'autres accords de fourniture pourraient faire suite à celui-ci".

